Benfica-Marsiglia: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

(giovedì 11 aprile con calcio d'inizio alle ore 21:00) è una gara valevole per l'andata dei quarti di finale in Europa League. Si gioca all'Estadio da Luz di Lisbona, il ritorno è in programma giovedì 18 aprile allo Stade Velodrome di Marsiglia. Chi passa il turno in semifinale trova la vincente della sfida tra Liverpool e Atalanta.Partita: Benfica-Marsiglia.Data: giovedì 11 aprile 2024.Orario: calcio d'inizio alle ore 21:00.Canale TV: Dazn, Sky Sport.

Streaming: Dazn, Sky Go e NOW TV.- La partita Benfica-Marsiglia viene trasmessa in diretta su Sky Sport. Per gli abbonati alla piattaforma satellitare c'è a disposizione Sky Go, sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. Un'altra opzione è offerta da NOW. La gara viene trasmessa in diretta anche sull'app DAZN. In streaming attraverso pc, smartphone, tablet, smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

- Ci sono alcune vecchie conoscenze del calcio italiano: l'ex juventino Di Maria da una parte; dall'altra gli ex romanisti Pau Lopez e Veretout oltre all'ex interista Kondogbia e all'ex milanista Aubameyang, il miglior marcatore nella storia dell'Europa League con 33 gol all'attivo (già 9 in questa edizione di cui è il capocannoniere). In panchina altri due ex interisti: Joao Mario con Cabral (ex Fiorentina) da una parte e Joaquin Correa dall'altra.BENFICA (4-2-3-1): Trubin; Bah, Antonio Silva, Otamendi, Aursnes; Florentino, Joao Neves; Di Maria, Rafa Silva, David Neres; Tengstedt. All. Schmidt.

MARSIGLIA (4-3-3): Pau Lopez; Bamo Meité, Gigot, Balerdi, Merlin; Ounahi, Kondogbia, Veretout; Harit, Aubameyang, Luis Henrique. All. Gasset.