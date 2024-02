Benfica qualificato in Europa League: Joao Neves in lacrime, ecco perché

Il Benfica esce indenne dalla trasferta sul campo del Tolosa, pareggiando 0-0. Grazie alla vittoria per 2-1 dell'andata con doppietta dell'argentino Angel Di Maria (arrivato a parametro zero dalla Juventus nello scorso mercato estivo), i portoghesi passano il playoff e si qualificano agli ottavi di finale in Europa League.



L'EPISODIO - Partita particolare per Joao Neves. Il 19enne centrocampista portoghese, che questa settimana ha perso la madre, è scoppiato in lacrime dopo il triplice fischio finale dell'arbitro ed è stato abbracciato dai suoi compagni di squadra.