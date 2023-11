Gianluca Prestianni è uno dei migliori talenti d'Argentina: attaccante esterno classe 2006 del Velez, ha il doppio passaporto italiano e argentino e per questo Roberto Mancini aveva anche iniziato a seguirlo per la Nazionale. Intanto su Prestianni avevano messo gli occhi diversi club italiani ed esteri, ma lo scatto decisivo è stato del Benfica. I portoghesi hanno bloccato il talento argentino, come conferma anche il presidente Rui Costa.



LE CIFRE - "Ora il mercato è chiuso - ha detto - a gennaio ne parleremo. Non nego che abbiamo un preaccordo per il giocatore, ma bisogna analizzare bene la situazione". L'accordo per il trasferimento di Prestianni è sulla base di 8 milioni di euro per l'85% del cartellino dell'argentino.