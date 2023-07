Joao Felix di nuovo al Benfica, è un'idea che prende forma. L'attaccante portoghese è tornato all'Atletico Madrid dopo il prestito al Chelsea, ma si cerca una nuova soluzione in uscita. Manuel Rui Costa, presidente delle Aguias, non ha chiuso la porta: "Chi non vorrebbe vedere Joao Felix al Benfica? Al Benfica e ovunque... E' un giocatore eccellente e una persona fantastica. E' un ragazzo che è cresciuto con noi. A chi non piacerebbe? Ma è dell'Atletico. Quello che possiamo augurargli è il meglio del mondo, se lo merita, per quello che ha fatto e per la persona che è. Oggi è dell'Atletico. Non siamo stati noi a dire che lo volevamo. E' un giocatore straordinario, ma al momento è solo un giocatore dell'Atletico".