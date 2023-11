Il presidente del Benfica Manuel Rui Costa ha parlato della partita di questa sera contro l’Inter, in occasione del "Gala das Campeãs" organizzato dal quotidiano Record. Le Aquile sono già certe dell’eliminazione da questa edizione di Champions League ma il match del “Da Luz” ha comunque una valenza per l’ex stella di Fiorentina e Milan: "Faremo di tutto per batterli, è un nostro obbligo. Sono fiducioso che faremo di tutto per essere in Europa League. Rispetteremo la Champions League fino alla fine e abbiamo un obiettivo in queste due partite. Abbiamo bisogno del sostegno di tutti".