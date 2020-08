Edinson Cavani non è mai stato così vicino a indossare la maglia del Benfica. La conferma sullo stato decisamente avanzato della trattativa arriva direttamente da Walter Guglielmone, fratello e agente del Matador, che ha parlato a ESPN Uruguay: "E' un'operazione decisamente avviata ma non c'è ancora alcuna firma". Cavani, che ha deciso di non prolungare il contratto in scadenza col Paris Saint Germain oltre il 30 giugno e che è stato accostato anche a Inter e Roma nelle passate settimane, è in viaggio per raggiungere Lisbona.



Secondo le indiscrezioni raccolte dai media portoghesi, Cavani è pronto a firmare un contratto triennale a 8 milioni di euro a stagione e sarebbe il colpo ad effetto di una campagna acquisti sin qui faraonica del Benfica, che ha già ufficializzato gli arrivi dell'ex Tottenham Vertonghen, del brasiliano Cebolinha Everton e di Luca Waldschmidt dal Friburgo.