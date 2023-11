Le parole in conferenza stampa di Roger Schmidt, allenatore del Benfica, dopo il 3-3 contro l'Inter.



ANALISI - "È stata una partita interessante, anche se è un dispiacere per come è terminata. Oggi abbiamo dato un nuovo volto alla nostra Champions, nel primo tempo siamo stati molto creativi e abbiamo avuto tante occasioni. A questo livello è stato quasi perfetto. Nel secondo, dopo il secondo gol loro, abbiamo cominciato ad accettare la loro qualità. Nonostante i gol presi abbiamo creato altre chance, poi c'è stato il rigore e il rosso ma l'atteggiamento è stato buono.



CRITICHE - "L'arbitraggio è stato orribile, non posso capire perché l'arbitro si sia comportato in questo modo. Sei persone coinvolte e alla fine hanno dato un rigore che non c'era e un rosso che non c'era. L'arbitraggio è stato pessimo, un disastro. Sono onesto e lo dico