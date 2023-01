Il Chelsea vuole chiudere in bellezza una sessione di mercato in cui è stato protagonista assoluto. L'ultimo grande obiettivo dei Blues è Enzo Fernandez. Roger Schmidt, tecnico del Benfica, sembra rassegnato a perdere l'argentino: "Dobbiamo essere preparati a tutto. Sappiamo che c'è una certa situazione: c'è una clausola, se vuole andarsene e la società paga quella cifra, non possiamo trattenerlo. Dobbiamo essere preparati, trovare soluzioni. Per ora non c'è accordo ed è ancora un nostro giocatore. Sarò molto felice quando il mercato si chiuderà e potremo concentrarci sulle partite che ci aspettano. Enzo ha tutto il nostro supporto, è una grande persona e un giocatore straordinario. Ho già detto tutto su questo argomento. Con il mercato aperto può succedere di tutto, ci sono state diverse conversazioni all'inizio di gennaio ma si è concentrato sul Benfica, ha giocato ottime partite e questo dimostra la sua qualità"