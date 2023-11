Il tecnico del Benfica,, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Inter in Champions League, con i lusitani che, a due giornate dalla fine della fase a gironi, sono già fuori dalla competizione: "È un dato di fatto che siamo eliminati, ma domani è una partita di Champions League che noi vogliamo giocare bene e vincere restando concentrati"."È una delle squadre più forti d'Europa, lo hanno dimostrato in questa stagione e nella scorsa. Hanno mantenuto giocatori chiave in squadra, si sono rinforzati bene, in più sono in forma. Non siamo contenti di come abbiamo giocato finora in Champions League e domani vogliamo cambiare la situazione. È stato bello per noi mostrare una buona reazione in campionato, abbiamo giocato due buone partite in casa. Abbiamo mostrato il calcio che ci aspettiamo da noi stessi, contro i migliori dobbiamo giocare al nostro miglior livello e fare un passo avanti"."Abbiamo ancora giocatori infortunati. Bernat si è allenato ma non ci sarà domani. Dobbiamo trovare soluzioni, abbiamo giocatori in buona forma, Morato è un buon esempio, in un ruolo nuovo. Ha fatto bene nelle altre due partite, stiamo giocando bene e vogliamo continuare anche domani""Non sappiamo quale sarà l'approccio dell'Inter. Sono qualificati, ma sappiamo che è diverso arrivare primi o secondi nel girone. Devono vincere, sono una squadra con ambizioni in Champions League, ma noi cercheremo di concentrarci su noi stessi. Non siamo contenti della situazione del girone, domani c'è la possibilità di vincere una partita contro una squadra che per me è una delle migliori squadre d'Europa. Anche quest'anno hanno fatto la stessa prestazione, a livello fisico, sono una squadra unica. L'Inter è una delle migliori squadre quest'anno della Champions League, per me possono arrivare lontano nella competizione. E' una buona occasione per darà continuità a quello che abbiamo fatto nelle ultime due partite. Siamo riusciti a trovare fiducia, vogliamo rafforzarla e provare a vincere"."Non abbiamo avuto l'inizio migliore contro l'Inter. Abbiamo dovuto fare tre cambi a causa degli infortuni, ovviamente non era la storia che volevamo per la partita. Con la qualità hanno e giocare nel tuo stadio davanti al tuo pubblico... Adesso sarà diverso, giocheremo nel nostro stadio, l'obiettivo di domani imparare dalle partite che abbiamo alle spalle, è sempre difficile giocare contro l'Inter, basta guardare i risultati che ha avuto finora. Contro l'Inter è molto difficile fare gol, hanno giocatori molto forti fisicamente, giocano con una difesa compatta... Il nostro obiettivo è continuare a migliorare, sfruttando l'esperienza maturata in passato. partite e domani vogliamo fare esattamente lo stesso".