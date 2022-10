Il tecnico del benfica Roger Schmidt ha parlato in conferenza stampa dell’imminente sfida di Champions League contro il Benfica: "Penso che possiamo aspettarci una grande partita di calcio, giocheremo un calcio offensivo, non siamo qui per nasconderci. Dobbiamo però essere preparati a soffrire un po' perché sappiamo che proveranno a fare pressione e ad avere il possesso palla".



MESSI ASSENTE - "Sarebbe sbagliato se fossimo più motivati solo dal semplice fatto che un giocatore dell'altra squadra è infortunato. Per me Messi è ancora il miglior giocatore del mondo e se non gioca è chiaro che questo cambia un po' le cose, anche perché il loro approccio sarà diverso. È un giocatore molto speciale, è molto legato ai suoi compagni di squadra, cambia direzione molto velocemente ed è molto bravo, soprattutto nell'ultimo terzo di campo. Ma è anche una caratteristica che altri giocatori del PSG hanno. Hanno una rosa molto di qualità, con giocatori di altissimo livello".