Benfica-Sporting, chi vince si prende il titolo portoghese. Gyokeres, Pavlidis e.. Belotti, tutti i protagonisti della "finale"

: tra quelle europee e quelle delle coppe nazionali, saranno le prossime settimane a delineare chi potrà esultare e chi invece dovrà leccarsi le ferite.. Il campionato portoghese infatti è agli sgoccioli e,Chi vince si porta di fatti a casa l'argenteria.L'ultima giornata prevede sì per entrambe le squadre degli impegni non semplici - con- ma è chiaro cheper stabilire se a trionfare saranno le Aquile o i Leoni. Stessi punti, differenza reti che premia il Benfica +, quello di Lisbona oltre a essere un derby sarà un vero e proprio appuntamento con la storia. I padroni di casa proveranno a portare a casa il, gli ospiti il, il tutto in un match che fermerà l'intera nazione. Nella gara d'andata i tre punti erano stati appannaggio dello Sporting - con una rete di- mentre nell'ultimo incontro tra i due club, a gennaio in finale di, gli onori erano andati al Benfica, capace di vincere ai rigori.

Quella che si sta per concludere è stata una stagione, piena di ribaltamenti, di sconfitte e di rinascite.Se ilperò non ha trovato grossi benefici e, anzi, rischia anche di mancare l'approdo anche alla Champions League, Benfica e Sporting sono riuscite a risollevarsi. Lo hanno fatto con le guide di. Soprattutto a quest'ultimo è toccato l'ingrato compito di prendere la squadra dalle mani diche l'aveva lasciata dopo qualche mese di stagione e dopo la chiamata del. Le due ultime squadre a vincere il campionato (il Benfica nel 2023 e lo Sporting nel 2024) si sono affidate alle reti dei loro due bomber: il grecovicecapocannoniere a 18 e lo svedese e certezza di questo campionato,arrivato addirittura a 38 e favorito per la Scarpa d'Oro. In realtà la squadra del presidenteha avuto anche un buon - e forse inaspettato - contributo di Andrea. L'ex Torino infatti ha portato tre goal in 12 gare e ha ben figurato quando è stato chiamato a sostituire la punta titolare.

Tutte e due le squadre mixano la freschezza di alcuni giovani di livello europeo con l'esperienza di vecchi lupi di mare. Da un lato i due forti centrali, gli spunti di, le folate dell'ex Romae di, obiettivo concreto del Real Madrid, la voglia di vincere ancora diDall'altro la regia di, la forza dei centrali, le giocate die di, già ceduto alper 50 milioni. Sarà spettacolo, uno spareggio che consegnerà nelle mani della squadra che lo vincerà uno dei titoli portoghesi più combattuti di sempre.