Benfica, ufficiale l'arrivo di Belotti: la formula con il Como

, dopo essere atterrato a Lisbona - nella giornata di oggi - per iniziare la sua nuova avventura in Portogallo,, come comunicato dallo stesso club lusitano sul proprio sito. L'ex attaccante di Como, Fiorentina e Torino tra le altre, che in questa prima parte di stagione ha disputato 19 partite tra tutte le competizioni con la società lombarda, è pronto a mettersi a disposizione del tecnico Bruno Lage.Il giocatore classe '93 passa al club lusitano con la formula del prestito oneroso e avrà la sua prima esperienza lontano dall'Italia e dalla Serie A.

"Andrea Belotti è approdato all’SL Benfica in prestito fino al termine della stagione. Il club milita nella Primeira Liga.Un grosso in bocca al lupo ad Andrea!"“L'attaccante 31enne Belotti è un rinforzo della squadra di calcio professionistica dello Sport Lisboa e Benfica. Il nazionale italiano arriva al Club in prestito dal Como 1907, valido fino al termine della stagione”.