Benfica, un tifoso prova a "corrompere" l'arbitro al Var con una banconota da 50 euro

Paolo D'Angelo

un' ora fa



Episodio curioso nel corso della sfida di ritorno dei playoff di Champions League tra Benfica e Monaco. Nel finale della partita, con il risultato fermo sul 3-3, l'arbitro Glenn Nyberg è stato richiamato al VAR, per valutare un contatto in area di rigore e decidere se assegnare o meno il tiro dal dischetto alla formazione portoghese.



Arrivato al monitor, il direttore di gara ha osservato le immagini, con il disturbo di un tifoso del Benfica, che ha letteralmente provato a "corrompere" il direttore di gara iniziando a sventolare una banconota da 50 euro. Nyberg, ovviamente, non si è fatto condizionare da questo episodio e ha, poi, deciso di non assegnare il rigore ai padroni di casa.