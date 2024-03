Benitez-Celta, storia di un addio inatteso

L’avventura di Rafa Benítez al Celta Vigo è finita prima del tempo e quasi all’improvviso, in un momento in cui la squadra spagnola stava iniziando per ad avere una dinamica positiva in termini di risultati e prestazioni ed era fuori dalla zona retrocessione. Il Celta, infatti, arrivava da quattro punti nelle ultime tre sfide di campionato, fatale è stato il passivo di 4-0 contro però un Real Madrid che quattro gol ne segna quasi ogni domenica.



L’ADDIO - L’allenatore, ex Inter e Napoli, ha salutato con rammarico attraverso i suoi canali social: “Le nostre strade si separano anzitempo. Come ho detto spesso, ho deciso di venire a Vigo con entusiasmo per aiutare a far crescere un progetto basato su tre anni. Ce ne andiamo dopo aver difeso in qualsiasi momento gli interessi di questo club”.



IDENTITÀ MARCATA - La stagione del Celta Vigo è stata fin qui altalenante e non senza complessità ma attualmente la squadra si è tolta dalla zona rossa e sta lottando per restarne fuori. Il Celta di Benítez ha sempre giocato il suo calcio, contro chiunque, anche in campi difficili, perdendo spesso all’ultimo minuto e dopo partite controverse, piene di errori arbitrali. Contro il Barcellona, a Vigo, la sconfitta è arrivata al 97’, in casa del Girona il Celta è stato superato solo al 91’. Non si può dimenticare la sconfitta per 3-2 contro il Barcellona a Barcellona in cui all’80esimo la squadra di Xavi era sotto per 0-2.



Una stagione no per il Celta di Benítez, con tanti rammarichi e l’amarezza di un esonero che, ora come ora, fa ancora più male soprattutto per tempistiche e modalità. Adesso l’allenatore spagnolo attende il progetto giusto da cui ripartire, con la coscienza di aver fatto il massimo.