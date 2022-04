"Gli equilibri sono troppo sottili, sarà un finale incerto fino all’ultimo dove Milan, Napoli e Inter hanno le stesse possibilità"., ex tecnico di Napoli e Inter, ha detto la sua sulla corsa scudetto in un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport."Al di là dei trofei, ho sempre cercato di lasciare un’eredità ed è per questo che sono molto legato ai club dove ho allenato. Ma a Napoli sono rimasto più tempo rispetto a Milano. È una questione di 'legacy', come dicono gli inglesi".: "La mia carriera si basa sul miglioramento della squadra, anche col mercato. Non c’erano risorse necessarie per rinnovare la rosa., allora sconosciuto ma che poi si è rivelato una plusvalenza importante. Al Real successe la stessa cosa e lanciai un giovane Casemiro in un contesto dove tanti grandi calciatori non erano tatticamente compatibili tra loro".Benitez affronta poi il tema del progetto, legato a un club: "Il calcio di oggi è molto diverso rispetto al passato. Ci sono squadre che spendono molto e la competenza di un allenatore è fondamentale. Tutto dipende da tempo e obiettivi, se sono realistici., che oggi valgono più di 50 milioni. Il futuro è nella sensibilità di analisi dei big data, col mio staff ci lavoro da anni: bisogna trovare sempre qualcosa di nuovo prima degli altri".In chiusura, qualche parola sul suo ex vice Fabio Pecchia, oggi primo in B con la Cremonese: "Pecchia? Sono molto orgoglioso del suo lavoro, lo ringrazio perché spesso mi cita come riferimento. Fabio è preparato, curioso. Non un “social media coach”, come ce ne sono tanti ma a me non piacciono.".