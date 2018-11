Sono passati tanti anni ma quando parla di Inter si sente l'amarezza. Intervistato da La Gazzetta dello Sport Rafa Benitez, attuale allenatore del Newcastle, è tornato sulla sua breve avventura sulla panchina nerazzurra: "Abbiamo vinto due titoli, la Supercoppa italiana e il Mondale per club, è un buon risultato. Moratti resta un signore, ma è innamorato della sua Inter ed è troppo emotivo. Per i suoi giocatori dava tutto, poi bastava un risultato storto e s’innervosiva. Addio per colpa della vecchia guardia? Non è vero. Avevo l’appoggio di Zanetti, Cordoba, Milito, Walter Samuel, Cambiasso e dello stesso Eto’o che con me fece 18 gol. Diciamo che forse papà Moratti non se l’è sentita di staccarsi dai suoi pupilli". Poi sulla rosa: "C'era 15 giocatori over 30, avevamo un piano per rinnovarla, ma c'era il problema del fair play finanziario. Lo seppi a mercato chiuso".