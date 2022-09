L'ex allenatore di Napoli e Liverpool Rafa Benitez ha presentato la partita di stasera del "Maradona" dalle colonne del Times. E soffermandosi in particolare sull'uomo del momento in casa azzurra: "Molti ancora non lo conoscono, ma Khvicha Kvaratskhelia è probabilmente il miglior giocatore in Italia in questo momento. È il pericolo numero 1 per il Liverpool. Gioca come esterno partendo da sinistra, ma sa usare entrambi i piedi, sa creare e sa finalizzare. Ha il suo ritmo e vuole lasciare il segno in ogni partita che gioca. Ha già segnato 4 gol in 5 gare, compreso quello decisivo nell’ultimo match con la Lazio: ha solo 21 anni, ma è un talento eccellente e il fatto che stia facendo cosi bene così presto in Italia sottolinea la sua mentalità. Il Napoli ha sempre fatto un buon lavoro nel reclutare talenti: quando c’ero io abbiamo preso Gonzalo Higuaín, Jorginho, Kalidou Koulibaly, Dries Mertens, Raúl Albiol e José Callejón che hanno permesso alla squadra di crescere. Sta facendo lo stesso con Kvaratskhelia".