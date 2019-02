Rafa Benitez ripensa all'Inter. Intervistato da As, l'attuale allenatore del Newcastle è tornato sui mesi passati sulla panchina nerazzurra: "All'Inter abbiamo vinto due titoli senza nessuno degli acquisti che ci avevano promesso, avevamo solo Coutinho che era solo un bambino. Al Real Madrid, invece, eravamo dove dovevamo essere in quella fase della stagione: qualificati per gli ottavi di Champions League, a due punti dal Barcellona e a quattro dall'Atletico. A volte le persone non ti permettono di vincere".