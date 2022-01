L'Everton perde 3-2 in casa contro il Brighton e sprofonda al quindicesimo posto in classifica nel campionato inglese di Premier League. Rafa Benitez ha escluso ancora Lucas Digne: "Qui voglio solo calciatori che combattano per il club - ha tuonato ieri l'allenatore spagnolo - e invece lui non è concentrato sulla nostra squadra".



Il terzino sinistro francese (classe 1993 ex Roma e PSG) ha la testa a questo mercato di gennaio, durante il quale spera di cambiare aria. E' sotto contratto fino a giugno 2025 con l'Everton, che nell'estate del 2018 ha investito una ventina di milioni di euro per acquistarlo dal Barcellona.



Sulle sue tracce ci sono Chelsea e Inter, anche se per i campioni d'Italia non rappresenta una priorità. Infatti il primo nome sulla lista della spesa dei dirigenti nerazzurri per la fascia sinistra è ancora quello di Filip Kostic, 29enne nazionale serbo in forza all'Eintracht Francoforte. Se il club tedesco non dovesse lasciarlo partire subito, allora l'Inter rinvierebbe l'assalto alla prossima estate e nel frattempo ci proverebbe per il prestito di Digne.