Nelle ultime settimane si era ipotizzato un suo ritorno a Napoli, ma Rafa Benitez ha idee diverse per il proprio futuro. Intervistato dal Daily Mail, il tecnico ha spiegato: "La mia priorità è l'Inghilterra, perché ovviamente mi piace la Premier League e la mia famiglia è qui. Ma voglio competere. O avere un progetto che ti permetta di avvicinarti e poi provare a competere. Voglio restare in Europa e voglio restare in Inghilterra. Se arriva quella giusta in Inghilterra, possiamo firmare domani. Ma quale sarebbe quella giusta? Il progetto, la squadra competitiva, non ce n'è una giusta al momento quindi bisogna aspettare. Vorrei aspettare ancora uno o due mesi per trovare quella giusta".