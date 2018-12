La corsa Champions va al rallentatore. Il Milan viene frenato dal Torino, Lazio e Roma vengono riprese nei minuti finali, tutto fermo. L'ex tecnico di Inter e Napoli Rafa Benitez ha raccontato la situazione in Serie A al Corriere dello Sport: “La Juventus è un club in cui ci sono competenze: sanno cosa fare e come farlo. Ma intorno ai bianconeri c’è altro: il Napoli ormai è una realtà, l’Inter si sta attrezzando per diventarlo, il Milan si sta espandendo con intelligenza ma anche Lazio e Roma hanno idee ed entusiasmo e sono sempre lì“.