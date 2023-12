Ismael Bennacer si racconta in esclusiva a Calciomercato.com. Il centrocampista del Milan ha parlato dei tre momenti più belli in rossonero: "Senza dubbio il giorno del mio esordio in rossonero, contro il Brescia a San Siro, poi lo scudetto vinto contro il Sassuolo e il gol in Champions League al Napoli. I momenti più difficili? L'infortunio e forse due mesi, ottobre-novembre, nell'anno che abbiamo vinto lo scudetto. Di certo in questi quattro anni e mezzo ho imparato davvero tanto al Milan".