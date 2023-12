Ismael Bennacer si racconta in esclusiva a calciomercato.com tra passato, presente e futuro. Il forte centrocampista algerino è pronto a tornare in campo sei dopo l’infortunio al ginocchio patito nella semifinale di andata della scorsa Champions League contro l’Inter.



In questi giorni si è parlato molto della reale forza del Milan: secondo te è una squadra da scudetto?

“Certo certo, siamo il Milan. A prescindere, senza guardare i nomi dei giocatori, abbiamo sempre in testa lo scudetto. Sarà molto dura ma ci crediamo molto”.



Qual è il tuo sogno nel cassetto: la vittoria della seconda stella o la Champions League con il Milan?

“La Champions, certo. La Champions con il Milan. Anche se sarà dura ci credo, ci credo perché quando tu giochi per questa squadra capisci che tutto può succedere”.