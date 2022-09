Una prima scelta, per il presente e per il futuro. Ismael Bennacer continua a essere al centro del Milan, l'uomo in più in mezzo al campo., come visto lo scorso anno e in questa stagione nel finale della sfida contro la Sampdoria. Pioli si fida di lui, lo considera un intoccabile, non a caso lo ha sempre schierato nelle otto partite fin qui disputate, sette di queste giocate da titolare, una partendo dalla panchina. Quando è in campo il Milan si muove a un altro ritmo, per questo Pioli, per averlo sempre al top, lo sta gestendo dal punto di vista fisico.Bennacer è importante per il Milan quanto il Milan lo è per Bennacer, ma la firma sul rinnovo del contratto in scadenza nel 2024 non è ancora arrivata. Maldini prima della partita con la Dinamo Zagabria è stato chiaro, ognuno deve fare la sua parte: "Per i rinnovi abbiamo già iniziato a parlare da tempo sia con Leao che con Bennacer.Di fatto serve venirsi incontro, senza chiedere la luna. L. Bennacer oggi guadagna circa 1,7 milioni e ne vorrebbe più del doppio. Il Milan è pronto a riconoscergli un sostanzioso aumento, ma non vuole fare follie. Le parti torneranno a parlarsi, l'obiettivo è arrivare a un accordo entro la fine dell'anno.