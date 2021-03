Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, parla a Rtv38, tornando sul trasferimento di Bennacer dal club toscano al Milan: “Avrei dato Bennacer alla Fiorentina, abbiamo provato a mettere in contatto i procuratori ma lui non tornava, non c'era verso, voleva andare al Lione. Poi invece andò al Milan, anche perché alla fine l'ho minacciato di tenerlo. Ricci in viola? Si deciderà insieme a lui la strada da prendere, ora pensiamo a fargli fare un grande finale di campionato. Dovrà essere decisivo, gli sto addosso perché voglio che dia sempre di più”.