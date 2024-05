Bennacer: "Al Milan non basta arrivare secondi. In Europa volevamo andare più avanti'

51 minuti fa

Il suo gol realizzato su calcio di rigore nella ripresa non è bastato al Milan a riaprire il risultato nella sconfitta dell'Olimpico Grande Torino contro i padroni di casa di Ivan Juric per 3-1.



Al termine della gara, il centrocampista algerino ha analizzato quanto accaduto ai microfoni di Sportitalia:



"Siamo dispiaciuti per l'Europa perché volevamo andare più avanti. In campionato siamo secondi, ma al Milan non basta arrivare secondi. Abbiamo voglia di vincere. Stasera (ieri sera, ndr) è andata male, ma dentro abbiamo questo spirito".