E' stata una estate da incorniciare per Ismael Bennacer. Con la sua Algeria ha vinto la coppa d'Africa ed è stato premiato come migliore giocatore della competizione. Poi il passaggio in rossonero per 16 milioni più di bonus. L'ex Empoli si presenta in conferenza stampa:



SULLE EMOZIONI: "Mi sento molto bene, sono contento di vestire la maglia del Milan. Qui c'è tutto per fare il massimo, un grande centro sportivo e una grande squadra".



SUGLI OBIETTIVI PERSONALI: "Sto crescendo, il Milan è la squadra perfetta per me. Con il mister posso crescere, posso lavorare bene".



SUI GRANDI CAMPIONI DEL PASSATO E IL RUOLO CHE PREFERISCE: "Milan ha avuto grandi campioni e io devo fare il massimo per avvicinarmi a loro. Io preferisco fare il play-maker davanti alla difesa, poi deciderà l'allenatore dove farmi giocare".



SULL'ESPERIENZA IN COPPA D'AFRICA: "Ho fatto una grande esperienza, ma il calcio lì è differente. Non ho fatto niente di grande".



COSA GLI HA CHIESTO GIAMPAOLO: "Lui mi ha chiesto di venire, questo è tanto per me. Cerco di dare il massimo, so quali sono le mie qualità ma devo lavorare e migliorare. Devo dare il massimo".