Sabato sera, contro il Brescia, Ismael Bennacer potrebbe conoscere l'emozione dell'esordio da titolare con la maglia del Milan, davanti al pubblico di San Siro. Sono riposte anche su di lui le speranze di un immediato riscatto dopo il passo falso con l'Udinese e, con Biglia ancora ai box e Calhanoglu bocciato come regista, tocca al miglior calciatore dell'ultima Coppa d'Africa prendere le chiavi del centrocampo. “Essere al Milan è il risultato di un gran lavoro. Questo è solo il punto di partenza”, ha dichiarato l'algerino nell'intervista concessa a Dazn.



Sul suo approdo in rossonero: "Il Milan mi ha cercato prima della coppa d’Africa. Io sono un tipo paziente, non amo prendere decisioni tempestive. Ho detto al mio procuratore di filtrare le offerte, di chiamarmi solo quando ci fossero state squadre con un interesse concreto. Lui mi ha detto: “Guarda che il Milan ti vuole più di tutti”. Poi, per me, è stato importantissimo ricevere la chiamata di Giampaolo, quando mi ha detto di raggiungerlo in rossonero”.



Su Giampaolo: “Mi ha detto che gli piacciono i giocatori come me per il suo modo di giocare, mi ha detto che il mio ruolo è il più importante per lui. Questa, allora, sarà una grande sfida per me: amo le sfide. Mi ha detto anche che farò il regista, ma c’è concorrenza in quel ruolo. A me piace tanto il ruolo di regista. Ovvio, gioco anche da mezz’ala, ma il mio ruolo preferito in campo è quello di regista”.