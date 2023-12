Il centrocampista del Milan, Ismael Bennacer è pronto a tornare in campo e si è messo ufficialmente alle spalle il lungo infortunio che lo ha costretto a rimanere lontano dal campo di gioco "Off the pitch" per usare una terminologia inglese, per mesi che sono sembrati infiniti.



Mesi che lo stesso giocatore ha voluto documentaere realizzando una serie a puntate che è stata lanciata attraverso il suo canale YouTube e che si intitolerà proprio "Off the Pitch".







Nel trailer di lancio della serie Bennacer ha voluto ricordare il percorso che ha intrapreso durante la riabilitazione: "Con coraggio e determinazione, intendo tornare più forte che mai", è una delle frasi simbole del video iniziale.



Due sono invece le puntate che sono già disponibili per la visione online e che parlano il primo dell'operazione a cui è stato costretto dopo l'infortunio subito nel derby di Champions League contro l'Inter: "C'era qualcosa nel mio ginocchio, si sentiva" e il secondo del percorso mentale di riabilitazione: "Non dobbiamo dimenticare, dobbiamo imparare a convivere con l'infortunio".