Il centrocampista del Milan Ismael Bennacer ha parlato a Sport Mediaset:



"Certo che crediamo nello Scudetto. L'emozione mi è passata, ora si lavora. C'è una strada molto lunga, dobbiamo puntare partita dopo partita".



CHAMPIONS - "Siamo il Milan, non è ancora finita. Abbiamo ancora qualche chance, quindi faremo di tutto per provare a qualificarci".



IBRAHIMOVIC - "Come compagno Ibra ha portato qualcosa alla squadra. Con lui e con gli altri compagni non abbiamo parlato di questo. Non so se verrà. Ma Ibra resta Ibra: aiuterebbe tutti".



MILAN A VITA - "Perché no?! Non so cosa succederà domani, ma il Milan è una squadra che ho nel cuore".