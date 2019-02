Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, è intervenuto alla radio ufficiale della SSC Napoli, rivelando alcune interessanti retroscena sul mancato arrivo di Bennacer al Napoli: "L'operazione con gli azzurri era praticamente fatta, poi Tonelli ha fatto saltare tutto. Spero che a giugno Bennacer sia ancora un giocatore da Napoli e non da Empoli, a Milano ha fatto cose importanti è giovane e ha tanta qualità. Sono molto incazzato se poi scivola e regala un gol perché non ha voluto cambiarsi le scarpe. Dispiace molto per Maurizio Sarri, io godo dei suoi successi. I giornali dicono che ha qualche problema con dei calciatori, è una situazione difficile e non saprei come potrebbe uscirne fuori".