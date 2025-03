GETTY

Bennacer si infortuna ancora: niente nazionale con l'Algeria, come sta andando al Marsiglia

15 minuti fa



Nuovo stop per Ismael Bennacer. L’algerino è stato costretto a fermarsi a causa di un problema muscolare che gli impedisce di rispondere alla convocazione con la sua nazionale.



Il commissario tecnico, Vladimir Petkovic, ha detto: "Bennacer voleva venire, lo voleva molto. Ha avuto un ottimo inizio di avventura a Marsiglia e volevo schierarlo titolare per le due prossime partite. Alla vigilia della partita contro il PSG, alle 4 del mattino, mi ha avvisato che soffriva di un problema muscolare, confermato poi dagli esami”.



Dopo aver lasciato a febbraio il Milan, il centrocampista è passato all'Olympique Marsiglia in prestito. Sotto la guida di De Zerbi, sta provando a ritrovarsi dopo i tanti infortuni con l’obiettivo di tornare a essere quel giocatore fondamentale nella conquista dello Scudetto dei rossoneri. All’OM il classe 1997 ha messo assieme 328 minuti facendo vedere ottimi sprazzi di calcio. Ora però è costretto a fermarsi di nuovo con la speranza - come pare dai primi test - che lo stop possa essere breve.