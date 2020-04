Prima che l'emergenza coronavirus imponesse a tutti uno stop, che ha fatto scivolare addirittura in terzo piano l'aspetto sportivo e quello legato al mercato,e a quelle nella testa di Maurizio Sarri., nella quale potrebbe non esserci spazio per Miralem Pjanic e Sami Khedira e un protagonismo maggiore per il calciatore uruguaiano. Mezz'ala di grande dinamismo, giocatore di rara intelligenza tattico capace di adattarsi anche al non semplice ruolo di regista davanti alla difesa.- Con l'avvento dell'ex tecnico di Napoli e Chelsea,e la convinzione degli stati maggiori bianconeri è di muoversi in direzione futura verso una conferma, anche a livello contrattuale, del giocatore soffiato alla concorrenza di Inter e Milan. Nello scorso giugno, il ragazzo cresciuto al Penarol prima e al Boca Juniors poi, imponendosi come calciatore sempre più centrale nel progetto tattico di Sarri. Magari affinando quel senso dell'inserimento e del gol che lo consacrerebbero tra i migliori centrocampisti in Europa.- Una convinzione condivisa soprattutto dalle big spagnole,. Oggi è complicato dare una valutazione precisa del cartellino di Bentancur,per avere una convenienza, un tetto raggiungibile a patto che il giocatore compia il definitivo salto di qualità. E in quest'ottica, per quanto non rappresenti oggi una priorità per il management bianconero, passando attraverso un nuovo rinnovo e un ulteriore adeguamento dell'ingaggio. Perché oggi è un altro Bentancur, sempre più protagonista nella Juve di oggi e soprattutto di quella di domani.