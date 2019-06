Rodrigo Bentancur dice no a Simeone. Dal ritiro della nazionale uruguaiana, il centrocampista classe 1997 ex Boca Juniors commenta le voci di mercato sull'Atletico Madrid: "Sinceramente non ne so niente. Ho letto qualcosa sui social, ma nessuno mi ha detto nulla. La verità è che sto molto bene alla Juventus, non ho motivi per andare via e fosse per me non lascerei mai questo grande club".



Bentancur è in trattativa per prolungare il contratto con la Juve dal 2022 al 2024, con tanto di aumento d'ingaggio da 1 a 2,5 milioni di euro netti all'anno.