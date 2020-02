Rodrigo Bentancur ha parlato ai microfoni di Sky Sport, analizzando il percorso della Juventus fino a questo momento. Il centrocampista uruguaiano è entrato ormai a pieno ritmo nelle rotazioni di Maurizio Sarri, dopo esser cresciuto nelle stagioni con Massimiliano Allegri. Quest'anno, Bentancur sembra essere un insostituibile, adatto com'è al gioco associativo del tecnico ex Chelsea e Napoli.



POST MILAN - "Partita durissima contro il Milan. La squadra sta bene lo dimostra il primo posto in classifica. La strada è quella giusta. Contro il Brescia dobbiamo assolutamente vincere. Manca qualche gol dei centrocampisti, è vero ma per quelli abbiamo gli attaccanti"