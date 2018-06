"Mi sento orgoglioso di lui", parole forti e che vanno dritte al cuore, quelle del padre di Rodrigo Bentancur. Dopo l'arrivo alla Juventus e la convocazione al Mondiale, il genitore del centrocampista bianconero può solo esprimere tutta la sua fierezza.



"A volte facciamo fatica a renderci conto di quanto sta succedendo - ha raccontato -. E' stato tutto così rapido a partire dal 2017: il titolo di campione d'Argentina con il Boca Juniors e poi il passaggio alla Juventus , in estate sono stato io ad accompagnarlo in Italia. Ora i Mondiali, sembra una favola. L'unica cosa che posso dire è che sin da piccolo, quando è andato via di casa a 11 anni, il suo sogno era diventare un calciatore professionista di alto livello. E ci è riuscito".