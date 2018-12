Il centrocampista della Juventus, Rodrigo Bentancur ha parlato ai microfoni di DAZN alla vigilia del match contro la Roma.



SERIE A - "Quando mi accennarono alla possibilità di venire alla Juve, fui preso dal panico. Pensavo: 'Ora devo andare in Italia, solo con mio padre, lasciare la mia famiglia, imparare l’italiano, come faccio?'. Ero molto contento, ma anche molto spaventato".



VINCERE - "Fin dalla prima volta in cui sono entrato nello spogliatoio della Juve, vedendo i volti dei miei compagni, ho capito una cosa: ‘Qui bisogna vincere e basta'".



CRESCITA - "Ne parlavo anche con lo staff bianconero: è come se avessi fatto una preparazione lunga un anno e mezzo. Sono arrivato molto esile, ora ho preso 6 kg di massa muscolare. Sono migliorato molto".



ALLEGRI - "E’ stato molto importante, mi ha dato fiducia. Quando non giocavo ed ero scontento, lui mi tranquillizzava, mi diceva: 'Tranquillo, non voglio bruciarti, vedrai che toccherà anche a te'”.



RONALDO - “L'ho conosciuto al Mondiale in Russia, ci siamo incontrati all’antidoping dopo Portogallo-Uruguay. Eravamo io, lui e Luis Suarez. Mi riconobbe e mi chiamò per nome, non ci potevo credere. La prima volta che l’ho visto allenarsi qui a Torino ho pensato: 'E' un animale'. La maniera in cui si allena è eccezionale, dà sempre il 100%! E poi in gruppo sembra un ragazzino, scherza sempre".