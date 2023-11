Nuova tegola sul Tottenham, reduce da tre ko consecutivi in campionato (dopo essere rimasto imbattuto nelle prime 10 giornate) e che recentemente ha perso per infortunio fino a gennaio il difensore Van der Vent e il centrocampista Maddison. Alla lista degli indisponibili si aggiunge l’ex juventino Rodrigo Bentancur, che in occasione dell’ultimo match con l’Aston Villa si è procurato una lesione alla caviglia che lo terrà ai margini almeno fino a febbraio. Il calciatore uruguaiano era fermo da 8 mesi per un grave incidente al ginocchio.



CHE SFORTUNA - Quella contro l'Aston Villa era per Bentancur proprio la prima partita da titolare dalla rottura del legamento crociato subita lo scorso 12 febbraio e, in occasione di un contrasto col nazionale polacco Cash, si è procurato questo nuovo grave infortunio che priva l'allenatore del Tottenham Postecoglu di un'altra pedina importante della squadra. Bentancur si era trasferito agli Spurs nel gennaio del 2022 per 19 milioni di euro pagabili in tre esercizi più bonus fino ad un massimo di 6 milioni in caso di raggiungimento di determinati obiettivi sportivi durante la durata del contratto (scadenza a giugno 2026).