Perché ilche la squadra di Spalletti rifila all’Atalanta più che un semplice risultato è il frutto diche il punteggio finale non rispecchia fino in fondo., colpisce la prova di forza della capolista che scaccia in un colpo solo il rischio della presunzione per uno scudetto già prenotato e soprattutto quello della involuzione dopo la prima sconfitta in casa contro la Lazio., dopo tre finte da autentico fuoriclasse, seguito dal colpo di testa di. Quanto basta e avanza per far partire dalla tribune il coro “Vinceremo, vinceremo, vinceremo il tricolor”.Come era già capitato dopo il ko contro l’Inter a San Siro, il 4 gennaio scorso,E proprio il fatto che quest’ultimo successo maturi nella ripresa conferma la perfetta condizione atletica della squadra, per nulla affaticata, né tantomeno demoralizzata dopo un primo tempo a senso unico in cuiQuando si sbaglia tanto, per precipitazione o per pura sfortuna, il rischio è quello di essere beffati, maE’ facile elogiare il fenomeno georgiano che gioca per i tifosi e per la squadra con i suoi spunti mai banali, mae così Hojlund e Zapata, preferito a Lookman, faticano ad avvicinarsi a Gollini che gioca al posto di Meret. Nessuno, comunque, si accorge dell’assenza del portiere titolare e tantomeno dello qualificato, perché il centrocampo con il triocontinua a rifornire il tridente Politano-Osimhem-Kvaratskhelia. Una prova d’orchestra a dimostrazione del perfetto lavoro svolto da Spalletti, perché l’impressione è che possa giocare chiunque al posto dei titolari con gli stessi risultati.La Lazio, che aveva battuto il Napoli la settima scorsa, era stata umiliata in casa dall’Atalanta un mese fa, ma da allora, dando così addio alle residue speranze di entrare tra le prime quattro per partecipare alla prossima. E non può certo consolare il fatto che dopo essere passata in svantaggio l’Atalanta abbia finalmente impegnato Gollini con Zapata e Muriel, subentrato a Hojlund.Ma ormai si tratta di semplici dettagli. Come la qualificazione ai quarti di finale di Champions, perché dopo aver vinto 2-0 a Francoforte questo Napoli non può e non deve rovinare tutto al ritorno mercoledì. Senza presunzione ovviamente, ma con la forza dei nervi distesi, come diceva una pubblicità di tanti anni fa.