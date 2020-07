Da oggi è anche ufficiale: Andrea Pirlo torna alla Juve, è il nuovo allenatore dell’Under 23, che quest’anno, con Pecchia, ha vinto la Coppa Italia di Serie C.



Social subito scatenati per il ritorno a Torino dell’ex centrocampista. I tifosi bianconeri hanno accolto con felicità la notizia: “Bentornato Maestro!”. Alcuni ipotizzano: “Fatelo giocare con il Lione!”. Non contenti invece i tifosi della sua ex squadra, il Milan: “Mai più a Milanello!”.





Nella gallery tutte le reazioni social al ritorno di Pirlo, nuovo allenatore della Juve Under 23.