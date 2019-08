IL TABELLINO

, come a dire "tanto già lo sapevo che entrava". In pochi, invece, si immaginavano di vederlo in panchina al Bentegodi stasera. Neanche i giocatori: "Non ce l'aspettavamo" ha detto Poli a Dazn. Lui però voleva esserci a tutti i costi, l'aveva promesso ai suoi ragazzi.- Brividi e applausi di tutto lo stadio per chi: ha sempre seguito tutti gli allenamenti live continuando a dare indicazioni da lontano. Guerriero. Simbolo di chi non molla mai ed è sempre pronto a combattere, con tanto di proteste nel finale per i 4' di recupero, troppo pochi per Mihajlovic che voleva vincerla.. Nelle sue condizioni le energie vanno centellinate. Qualche chilo in meno e faccia scavata, sotto la polo grigia si intravedeva un cerotto a ricordargli che la guerra con la leucemia non è ancora finita.- Oggi però la testa era proiettata solo sul campo: l'obiettivo era fermare gli attacchi di Tutino, unica punta nel 3-4-2-1 di Juric diventano presto un 3-4-1-1 dopo l'espulsione di Dawidowicz al 13'.: da una parte il tattico Emilio De Leo, dall'altra il vice di Sinisa Miroslav Tanjga. Una vita insieme: si sono conosciuti nel 1988 nel Vojvodina e hanno giocato insieme nella Stella Rossa, Sinisa se l’è portato come suo secondo anche nella nazionale serba e nel Torino.. Danilo, ad esempio, doveva far partire l'azione dal basso sfruttando le fasce. Aveva studiato nei minimi particolari anche la fase difensiva sui calci piazzati, con la tattica di Kingsley sdraiato a terra in caso di punizioni avversarie pericolose per evitare che il pallone passasse sotto la barriera. Peccato che Miguel Veloso abbia tirato fuori una delle sue pennellate mettendola sotto l'incrocio scavalcando la barriera.Marcatori: 15' p.t. rig. Sansone (B), 37' p.t. Veloso (V).Assist: -Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Dawidowicz; Faraoni, Henderson, Veloso, Lazovic; Zaccagni (16' p.t. Bocchetti), Verre (4' s.t. Ambrabat); Tutino (42' s.t. Gunter). All.: Juric.Bologna (4-3-3): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswil, Dijks; Poli, Kingsley (32' s.t. Dzemaili), Soriano; Orsolini, Palacio (25' s.t. Destro), Sansone (9' s.t. Santander). All.: Mihajlovic.Arbitro: Giua di Olbia Schenone, Imperiale; Di Martino).Espulso: 13' p.t. DawidowiczAmmoniti: 18' p.t. Henderson (V), 20' s.t. Denswil (B), 35' s.t. Destro (B), 43' s.t. Dijks (B).