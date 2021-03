L'Inter di Antonio Conte corre verso lo scudetto, sorretta da una difesa di ferro ma più in generale da un atteggiamento comune che eleva le prestazione dei singoli. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Sì, si può giocare e vincere con Eriksen che pare Oriali, Lautaro che fa il verso ad Eto’o, Perisic nella reincarnazione di Fontolan, Hakimi che ad Appiano chiede consigli a Zanetti. Benvenuti a Fort Inter, dove la resistenza è un’arte e l’equilibrio è il primo comandamento di vita. Hai voglia a concentrarsi solo sulla SDB, Skriniar-De Vrij-Bastoni. È la punta della piramide. Ma per arrivare lassù, Antonio Conte ha costruito un’Inter totale, dove a tutti è richiesto di saper far tutto”.