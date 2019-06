Il Lecce, in attesa di conoscere il destino di Yilmaz (incontrerà il Besiktas a ore per liberarsi gratis) ha definito il colpo Benzar, terzino destro 27enne della Steaua e nazionale romeno, per quasi 1,5 milioni: venerdì visite e firma (triennale). Per l’attacco l’ultima idea è Puscas del Palermo, che piace anche al Parma. In mediana si tratta il centrocampista ucraino Shakhov, in scadenza col Paok. Per la difesa il preferito è Tonelli. Petriccione tratta il rinnovo, ma la Spal è alla finestra. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, il Brescia duella con la Cremonese per Bonazzoli (Sampdoria).