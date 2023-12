Prima l'abbandono ai social per le critiche, poi la misteriosa partenza da Gedda per motivi non noti. Karim Benzema è finito nel mirino della stampa Saudita, dopo aver salatato gli ultimi allenamenti. A gettare acqua sul fuoco, però, ci ha pensato un membro della dirigenza dell'Al Ittihad al quotidiano Asharq al-Awsat:



"Benzema ha richiesto tre giorni di ferie a causa di circostanze particolari. Giovedì sera si è recato a Madrid. Karim è un giocatore molto professionale e rimane legato alla squadra", le parole di uno dei vertici societari che però è voluto rimanere anonimo".