Benzema aveva scritto una lettera al principe Bin-Salman pur di tornare in Europa

Karim Benzema, 37enne ex Pallone d'Oro e attaccante dell'Al-Ittihad in Arabia Saudita, non ha visto andare come avrebbe sperato i primi mesi della sua avventura in Medio Oriente. Un ambientamento che avrebbe dovuto essere facilitato dalla sua fede musulmana, ma che non è mai giunto a compimento.



Tanto che, all'inizio del mercato, il francese avrebbe scritto di suo pugno una lettera indirizzata al principe saudita Mohammad bin Salman, presidente del fondo PIF, che detiene il controllo di alcuni club calcistici, tra cui l’Al-Ittihad. "Trova una squadra in grado di portare un'offerta importante e te ne potrai andare". Missione evidentemente fallita, nonostante le voci su un romantico ritorno al Lione.