Al Real serve davvero un nuovo nove per dimenticare Cristiano Ronaldo? A Madrid non ne sono più così sicuri, merito di Karim Benzema. L'edizione odierna di As dedica copertina e prima pagina al centravanti francese, rilanciato dall'addio del portoghese: da spalla a stella, Benzema è a quota 26 gol in questa stagione, sei in meno del record in carriera (32 nel 2011/12), ai quali si aggiungono 9 assist. Rigenerato e in crescita, dati che stanno facendo riflettere la dirigenza merengue e il presidente Florentino Perez in chiave mercato: con questo Benzema, il Real può concentrarsi su altre priorità in vista della prossima estate. NO A UNA NUOVA PUNTA - L'idea che sta prendendo corpo infatti, secondo il quotidiano spagnolo, è quella di non investire su un nuovo centravanti per Zidane. Da Kane a Jovic, passando per Cavani e Lewandowski, la lista dei nove che erano entrati in orbita blanca è lunga e va a toccare anche l'Italia: per settimane infatti, il nome di Mauro Icardi è stato uno dei più caldi, vista la situazione conflittuale con l'Inter e la concreta possibilità di lasciare i nerazzurri, anche a fronte di una cifra più bassa rispetto alla clausola rescissoria valida per l'estero (110 milioni di euro) secondo i media iberici. Ora però i piani del Real stanno cambiano e si rafforza sempre più l'ipotesi di proseguire con Benzema come titolare e Raul de Tomas (al rientro dal prestito al Rayo Vallecano) come sua alternativa, con Mariano Diaz e Borja Mayoral ai saluti: il budget sarebbe quindi dirottato a chiudere altri colpi, su tutti due esterni offensivi di altissimo livello (viva la candidatura di Eden Hazard) e un centrocampista, con Paul Pogba sogno non troppo celato del club madrileno. Tutto si deciderà nelle ultime sette partite di campionato, tutto passa dai piedi di Benzema: i suoi gol possono chiudere le porte del Real a Icardi.