L'attaccante del Real Madrid Karim Benzema, intervistato da AFP, ha parlato dal ritiro della Francia del futuro del compagno di nazionale Kylian Mbappé: "Sarebbe l'ideale se venisse al Real, tutti i grandi calciatori vogliono giocare in questa squadra. Se vuole lasciare un altro grande club come il Paris Saint-Germain, gli consiglio di fare in fretta".