Karim Benzema, attaccante del Real Madrid e della Francia, ha postato su Instagram il proprio pensiero: “Commosso nel vedere queste immagini, mi sarebbe piaciuto veder vincere la nostra Francia. Grazie ai tifosi per aver sempre creduto in noi. Le sconfitte così come gli ostacoli ci spingono a superarci. È solo il momento di rimandare la vittoria, torneremo più forti. Vorrei anche ringraziare tutti i miei compagni di squadra, lo staff e tutta la Francia per aver accolto il mio ritorno con tanta gentilezza”.