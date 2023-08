e lo sbarco pure dei primi allenatori dal curriculum importante - Jorge Jesus all'Al-Hilal, Luis Castro all'Al-Nassr - o di grande prospettiva come l'austriaco Matthias Jaissleper i diretti. E invece, dopo l'incredibile storia dell'attaccante portoghese Jota , arrivato soltanto un mese fa dal Celtic Glasgow e già messo fortemente in discussione per fare spazio a giocatori più altisonanti,Pallone d'oro 2022 e stella di prima grandezza del club che ha pure acquistato l'ex Chelsea Kanté e Fabinho dal Liverpool.- Secondo il quotidiano Asharq Al-Awsat, l'ex attaccante del Real Madrida causa delle profonde divergenze col tecnico portoghese, che non avrebbe caldeggiato il suo acquisto per questioni tattiche e che, richiesta dallo stesso giocatore al posto del brasiliano Romarinho. Una richiesta ritenuta legittima da Benzema in qualità di fuoriclasse conclamato oltreché di giocatore simbolo dell'Al-Ittihad, che per convincerlo a lasciare Madrid gli ha fatto firmare un contratto biennale con un ingaggio da 200 milioni di euro. Di fronte al no e ai ripetuti screzi con Espirito Santo, il giocatore francese si sarebbe rivolto alla società e al suo agente per denunciare il trattamento subito, richiedendo provvedimenti immediati.dopo appena due giornate dall'inizio del campionato. Speculazioni che ovviamente la sua nuova squadra si è affrettata a smentire, pubblicando un video (clicca QUI ) sul proprio profilo Twitter con un Benzema decisamente sorridente e apparentemente lontano dai problemi. Benzema, autore sin qui di 3 gol dal suo approdo a Riyad, sarebbe tra l'altro per i ben informati soltanto il caso aperto più fragoroso all'interno di uno spogliatoio in rotta totale coi vertici del club. Il tutto era nato con lo scambio coi rivali dell'Al-Hilal tra il portiere saudita Mohamed Al-Owais e il brasiliano Marcelo Grohe, il cui arrivo ha creato un sovrannumero di giocatori stranieri all'Al-Ittihad rispetto al limite consentito di 8. Con la conseguenza inevitabile di qualche taglio per calciatori approdati in Arabia proprio a fronte della promessa di ricchi guadagni e magari costretti a rifare le valigie da un momento all'altro.dal suo contratto anche in caso di cessione. Insomma, non è tutto oro quel che luccica nella nuova Saudi Pro League.