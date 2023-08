Il nuovo campionato non è ancora iniziato ma i club arabi stanno già dando spettacolo in coppa. La Arab Club Champions Cup è infatti già nel vivo e le grandi stelle sbarcate in Arabia Saudita stanno lasciando fin da subito il segno. L'Al-Hilal ha battuto 2-1 il Wydad Casablanca grazie alle reti di Sergej Milinkovic-Savic e Ruben Neves, mentre Benzema ha portato alla vittoria il suo Al-Ittihad sul campo dell'Al Shorta. Vince anche l’Al Sadd grazie a una rete di Paulo Otavio contro l'Al Ahly Tripoli.



Questi i risultati

Al-Hilal - Wydad 2-1

Al Sadd - Al Ahly Tripoli 1-0

Al Shorta - Al Ittihad 1-2

Esperance Tunisi - CS Sfaxien 0-0